Старинную икону Богородицы с загадочной надписью нашли на берегу в Анапе

Волонтёры, продолжающие очищать Бугазскую косу от мазута, сделали поразительную находку — старинную икону Богородицы с загадочной надписью на обороте. Об этом рассказали участники группы «Сети, сито, лопата», которые с января убирают побережье под Анапой, пишет «Лента.ру».

Артефакт обнаружили в понедельник, 4 августа, во время очередного обхода прибрежной зоны. Икона лежала в песке между лиманом и морем, примерно в шести километрах от посёлка Веселовка. По предварительным данным, это дореволюционное изображение Богородицы с младенцем, датируемое концом XIX — началом XX века. Образ сильно пострадал после долгого пребывания в морской воде: краска местами облупилась, деревянная основа размокла от соли. Найденную икону планируют передать на реставрацию.

«Штормами разное выбрасывало на косу, но такой находки у нас ещё не было — лучше, наверное, уже и не будет», — рассказала одна из волонтёров, Жанна Рыбак.

Как святыня оказалась на косе, пока неизвестно. По одной из версий, она могла быть утеряна с корабля, по другой — оставлена кем-то из туристов. При этом на обороте образа есть старая надпись. Возможно, именно она поможет выяснить происхождение иконы.

«Для нас не так важно, как именно икона попала на берег — вариантов может быть масса. Главное, что мы её нашли. Теперь важно сохранить её и восстановить», — говорится в сообщении волонтёров.