Стало известно о состоянии мальчика, на которого напал отец-турок в Казани

Трехлетний мальчик получил ранения в результате нападения отца-турка в Казани, пишет Kazan First.
Трагедия произошла в субботу. По предварительным данным, уроженец Турции приехал за женщиной и сыном в Россию и пытался зарезать обоих.
Мать закрывала ребенка собой от ножа и погибла. Возбуждено уголовное дело.
Телеграм-канал SHOT выяснил, что мальчик отмечал третий день рождения. Во время совместной жизни мужчина издеваться над супругой и морально унижал ее.
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