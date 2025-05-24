Стало известно о состоянии мальчика, на которого напал отец-турок в Казани

Трехлетний мальчик получил ранения в результате нападения отца-турка в Казани, пишет Kazan First .

Трагедия произошла в субботу. По предварительным данным, уроженец Турции приехал за женщиной и сыном в Россию и пытался зарезать обоих.

«Малыш получил травмы и был госпитализирован, однако, по последним данным, его состояние не вызывает серьезных опасений», — говорится в публикации.

Мать закрывала ребенка собой от ножа и погибла. Возбуждено уголовное дело.

Телеграм-канал SHOT выяснил, что мальчик отмечал третий день рождения. Во время совместной жизни мужчина издеваться над супругой и морально унижал ее.