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Екатерина Мизулина, фото: t.me/ekaterina_mizulina
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Екатерина Мизулина встретится с рязанцами в филармонии 28 января

Анастасия Мериакри

Стало известно место встречи главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной с рязанской молодежью. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.

Встреча пройдет 28 января в 14:00 в Рязанской областной филармонии по адресу: г. Рязань, ул. Ленина, 26. Зал рассчитан на 1000 мест.

Вход для школьников, студентов, учащихся колледжей — свободный (бесплатно). Посещение вместе с родителями, бабушками, педагогами, братьями и сестрами — по желанию.

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После выступления и ответов на вопросы традиционно пройдет фотографирование. Продолжительность встречи, как сообщает Мизулина, по опыту других регионов не менее 3 часов.

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