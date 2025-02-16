Стало известно, кто погиб на затоне в Шиловском районе

В Шиловском районе из воды затона Чернышиха у населённого пункта Терехово спасатели поздно вечером 10 февраля подняли труп известного среди рыбаков рязанца Сергея Смирнова. Об этом сообщил его друг Николай Стражев в группе «Рыбалка в Рязани» ВКонтакте.

Тело мужчины спасатели вытащили в 21:30. По предварительным данным, смерть рыбака произошла из-за переохлаждения.

«Утонул мой лучший друг и учитель, рыбак с большой буквы, один из немногих основателей ловли мормышкой на течении — Смирнов Сергей, очень уважаемый в п. Соколовка», — написал Николай Стражев.

Выяснилось, что четыре мужчины из Рязани приехали на затон порыбачить. Один из них отошел от друзей в сторону Оки и ловил рыбу там недалеко от берега. Вскоре он провалился под лед. Им и стал Сергей Смирнов.

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Как пишет друг погибшего, Сергей Смирнов был широкой души человек, приятный собеседник, отзывчивый друг и настоящий профессионал рыболовного дела. Он научил эффективной зимней ловли несколько поколений людей.

Подробности рассказал начальник ППС Шиловского района Валерий Анохин.