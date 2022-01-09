Стало известно, каким знакам зодиака повезёт в сексе, любови и деньгах в 2022 году

По восточному календарю 2022 год – год Водяного Тигра. Согласно прогнозу астрологов, большое везение и невероятная удача будут сопутствовать представителям трёх знаков зодиака.

Удачно сложится год для Овнов, особенно для тех, кто занимается бизнесом. Любой риск ознаменуется успехом и большой прибылью. Правда, чтобы всё намеченное сбылось, нужно составить план действий в первом полугодии.

Несмотря на частые испытания, везти будет и Близнецам. Улучшить материальное состояние представителям позволят успехи на работе или же смена вида деятельности. Настоящая идиллия ждёт Близнецов на любовном фронте. Отношения со второй половинкой будут складываться особенно пикантно и развиваться крайне стремительно.

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Скорпионам удастся без проблем совмещать и хобби, и работу. Если грамотно распределить время и силы, появится шанс хорошенько подзаработать. В делах интимных – Скорпионы будут на высоте. Правда, не стоит забывать о духовных потребностях партнёра.

Много работы предстоит выполнить Водолеям, но тяжёлые трудовые будни скрасят увлекательные романтические приключения. Представителям этого знака советуют быть готовыми к бурным романам, страстным ночам и, возможно, к изменению семейного положения.