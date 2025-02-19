Стало известно, как в Рязани отметят 80-летие Победы

Рязанский гарнизон не планирует в 2025 году проведения Парада и смотра строя и песни на День Победы. Об этом во время сегодняшнего заседания комитета Гордумы сообщила начальник управления культуры администрации Рязани Надежда Майорова.

Майорова рассказала, какие праздничные мероприятия планируется провести в городе в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.

В предпраздничные дни пройдет традиционный фестиваль туристических маршрутов «Твоя Рязань». Все желающие смогут посетить бесплатные пешеходные экскурсии, рассказывающие о местах в Рязани, увековечивающих память о Великой Отечественной войне, рязанцах, героически сражавшихся на фронтах и трудящихся в тылу.

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Специально к юбилейной дате разработан двухчасовой автобусный авторский маршрут «На страже Родины».

9 мая центральным местом празднования станет площадь Победы, на которой с 10.00 до 22.00 будут реализованы масштабные праздничные события.

Старт мероприятиям даст торжественное шествие по Первомайскому проспекту 300-метровой Георгиевской ленты, переданной городу Музеем Победы. Затем состоится церемония возложения цветов и гирлянды Воинской славы к Вечному огню.

Продолжит праздничный день Фестиваль хоров. На площадке у здания Муниципального культурного центра будет установлена главная сцена, на которой выступят хоровые коллективы города Рязани, в завершении программы сводный городской хор исполнит пять произведений в сопровождении сводного духового оркестра и хореографических коллективов.

В течение всего дня на главной сцене представят свои программы творческие коллективы Рязани и Рязанской области, взрослые профессиональные исполнители и учащиеся детских школ искусств.

В это же время на Лыбедском бульваре развернутся концертные и анимационные площадки проекта «Славим Победу!» (концерты, интерактивные программы, мастер-классы, лектории, школьные музеи под открытым небом).

На улице Почтовой будет организована выставка «Рязань 1941-1945 в документах и фотографиях» в аудио сопровождении «Письма с фронта», а на площадке перед Почтамтом можно будет увидеть «Литературно-музыкальное посвящение Победе».

Праздничные концерты и народные гуляния пройдут также в Кремлевском сквере, Центральном парке культуры и отдыха, Лесопарке, Нижнем городском парке.

Вечерняя часть программы на площади Победы начнется с традиционной встречи курсантов РВВДКУ, участников Парада в Москве. Парадный расчет курсантов встретит сводный городской хор, выстроенный на ступенях монумента. Далее мероприятие пойдет по плану гарнизона (награждение курсантов) и завершится Всероссийской минутой молчания.

В вечернем праздничном концерте примет участие лауреат международных конкурсов, финалист телепроекта «Главная сцена» Евгений Южин в сопровождении Рязанского оркестра русских народных инструментов им. А. И. Лаврухина.

Концерт продолжится выступлением финалистов всероссийского фестиваля — конкурса патриотической песни «Салют, Победа!», а эпилогом этого дня станет концертный блок «Живет Победа в поколениях!» в исполнении сводного городского хора, сводного духового оркестра и сводной хореографической группы.