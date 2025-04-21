Стало известно, как Рязань отпразднует 80-летие Победы

В администрации Рязани 21 апреля состоялась пресс-конференция, посвященная грандиозному празднованию грядущего Дня Победы. В этом году мы отмечаем особенно знаменательную дату – 80 лет прошло с того момента, когда была одержана Победа в Великой Отечественной войне. Стало известно, какие события состоятся в разных локациях города 9 мая, а также как Рязань будет украшена в честь наиважнейшей для нашей страны даты.

Самая масштабная часть празднования состоится 9 мая на основной площадке торжества – Площади Победы. Там в 10:00 состоится построение с Георгиевской лентой и возложение цветов и гирлянды Воинской славы к Вечному огню. С 10:30 и до 12:00 прозвучат три концерта хоровых и духовых, в том числе для рязанцев и гостей города выступит Рязанский государственный академический русский народный хор имени Попова. В 12:30 фрагмент музыкального спектакля «Василий Теркин» представит ансамбль народной песни «Рязаночка».

В 13:00 и 15:00 жители города смогут насладиться открытыми фестивалями хоровых и хореографических коллективов. В 16:30 на Площади Победы выступит «Крылатая пехота», затем, в 17:30, рязанцы встретят батальон курсантов из РВВДКУ. Всероссийская минута молчания приходится на 18:55. С 19:00 и до 22:00 друг за другом выступят – Золотой тенор России Евгений Южин с оркестром русских народных инструментов, молодежный хор, сводный хор и хореографический ансамбль, Заслуженная артистка России Юта.

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Что касается оформления города, как и всегда, оно будет торжественным и выдержанным. Флаги установят на Бульваре Победы, в сквере 80-летия Победы и на Площади Победы. Там же расположится масштабная инсталляция. Плакаты с «Лицами Победы» будут развешаны на остановках города. Сцены каждого из концертов выполнены в едином стиле, отражающем идентичность, сплочённость и гордость нашего народа.