Среда, 26 июня, 2024

Стали известны подробности встречи МиГ-31 с американским разведчиком Global Hawk

Автор: 7info

Опубликовано

Авторство: U.S. Air Force photo by Bobbi Zapka. http://www.af.mil/shared/media/photodb/photos/070301-F-9126Z-229.jpg, Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6711631

Появились подробности встречи российского самолёта МиГ-31 с американским разведчиком Global Hawk.

По данным телеграм-канала «Fighterbomber» перехватчик пролетел над беспилотником и нарушил работу его систем. Автор канала пишет, что прохода было два.

— На разных скоростях. И все получилось лишь со второго раза, когда разогнались до 2.3М, — говорится в сообщении.

По неофициальным данным, именно Global Hawk, находясь над Чёрным морем, корректирует атаки ВСУ на российские объекты. В том числе удар ракетой по пляжу в Севастополе.

Беспилотник работает на большой высоте, «достать» его может не каждый самолёт.

— МиГ-31 был выбран, как единственный самолёт, который может выполнить эту задачу из всего парка стоящего на вооружении ВКС на такой высоте, — отмечает автор канала «Fighterbomber».

По его данным, лётчик и штурман, выполнившие задачу, получат Ордена Мужества.

Источник отмечает, что экипажи российских ВКС готовятся к новым встречам. 

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