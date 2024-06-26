Стали известны подробности встречи МиГ-31 с американским разведчиком Global Hawk

Появились подробности встречи российского самолёта МиГ-31 с американским разведчиком Global Hawk.

По данным телеграм-канала «Fighterbomber» перехватчик пролетел над беспилотником и нарушил работу его систем. Автор канала пишет, что прохода было два.

— На разных скоростях. И все получилось лишь со второго раза, когда разогнались до 2.3М, — говорится в сообщении.

По неофициальным данным, именно Global Hawk, находясь над Чёрным морем, корректирует атаки ВСУ на российские объекты. В том числе удар ракетой по пляжу в Севастополе.

Беспилотник работает на большой высоте, «достать» его может не каждый самолёт.

— МиГ-31 был выбран, как единственный самолёт, который может выполнить эту задачу из всего парка стоящего на вооружении ВКС на такой высоте, — отмечает автор канала «Fighterbomber».

По его данным, лётчик и штурман, выполнившие задачу, получат Ордена Мужества.

Источник отмечает, что экипажи российских ВКС готовятся к новым встречам.