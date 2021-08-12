Стали известны подробности побега пятерых подсудимых из ИВС в Истре

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Пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Истре из-за забывчивости дежурных. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По данным источника, дежурные забыли закрыть «кормушки» в дверях камер. А один из сотрудников специально выключил камеры наблюдения. Как сообщает Baza, он это сделал, чтобы спокойно выспаться и не получить выговор от руководства.

— В итоге именно это комбо позволило арестантам сбежать. Они развинтили гаечным ключом, который эти дежурные также не заметили, замки в дверях и скрылись, — говорится в сообщении.

Двух сотрудников изолятора арестовали. Напомним, среди сбежавших был подозреваемый в убийстве и похищении Александр Мавриди. Ранее стало известно, что двух сбежавших задержали на съемной квартире в Подольске. Позже еще один мужчина сам пришел в истринский отдел полиции.