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Четверг, 12 августа, 2021
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Стали известны подробности побега пятерых подсудимых из ИВС в Истре

Елена Лобанова
Стали известны подробности побега пятерых подсудимых из ИВС в Истре
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Пятеро подсудимых сбежали из ИВС в Истре из-за забывчивости дежурных. Об этом сообщает telegram-канал Baza. 

По данным источника, дежурные забыли закрыть «кормушки» в дверях камер. А один из сотрудников специально выключил камеры наблюдения. Как сообщает Baza, он это сделал, чтобы спокойно выспаться и не получить выговор от руководства. 

— В итоге именно это комбо позволило арестантам сбежать. Они развинтили гаечным ключом, который эти дежурные также не заметили, замки в дверях и скрылись, — говорится в сообщении. 

Двух сотрудников изолятора арестовали. Напомним, среди сбежавших был подозреваемый в убийстве и похищении Александр Мавриди. Ранее стало известно, что двух сбежавших задержали на съемной квартире в Подольске. Позже еще один мужчина сам пришел в истринский отдел полиции.

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