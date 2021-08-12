Полицейские задержали двух сбежавших из изолятора в Истре мужчин

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Полицейские задержали двух подсудимых, которые сбежали из изолятора в Истре. Об этом сообщает «МВД Медиа«.

Известно, что 35-летний Денис Грозаву и 34-летний Иван Цуркану скрывали в Подольске. Там они сняли квартиру и некоторое время скрывались в Подмосковье.

Похожих на сбежавших подсудимых мужчин заметили местные жители на улицах города. Они же сообщили в полицию, которая выяснила точное местонахождение сбежавших.

Вместе с подсудимыми оперативники обнаружили в жилище и арендаторов квартиры. Мужчину и женщину подозревают в пособничестве побегу путем предоставления фигурантам укрытия.

Всех четверых доставили в отдел внутренних дел.

Третий сбежавший подсудимый вскоре сам пришел в истринский отдел полиции. Розыск остальных участников продолжается.

Напомним, пятеро подсудимых сбежали из изолятора временного содержания в Истре в ночь на 6 августа. Среди них был подозреваемый в убийстве «колбасного короля» и похищении адвоката Александр Мавриди.

После побега суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре.