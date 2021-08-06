Из Подмосковного изолятора сбежали пять подсудимых

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Из Подмосковного изолятора временного содержания сбежали пять подсудимых. Один из них обвиняется в убийстве и похищении. Об этом сообщает «Москва 24«.

Беглецы смогли выбраться из ИВС в Истре. По данным некоторых источников, во время перевода заключенного дежурные не закрыли замок. Подсудимые около 04:00 скрутили замок, сорвали навесной на воротах и покинули здание.

Среди сбежавших обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова и похищении адвоката Александр Мавриди. Вместе с ним из ИВС ушли Николай Тетря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану.