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Пятница, 6 августа, 2021
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Из Подмосковного изолятора сбежали пять подсудимых

Елена Лобанова
Из Подмосковного изолятора сбежали пять подсудимых
Фото "Москва 24"
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Из Подмосковного изолятора временного содержания сбежали пять подсудимых. Один из них обвиняется в убийстве и похищении. Об этом сообщает «Москва 24«. 

Беглецы смогли выбраться из ИВС в Истре. По данным некоторых источников, во время перевода заключенного дежурные не закрыли замок. Подсудимые около 04:00 скрутили замок, сорвали навесной на воротах и покинули здание. 

Среди сбежавших обвиняемый в убийстве «колбасного короля» Владимира Муругова и похищении адвоката Александр Мавриди. Вместе с ним из ИВС ушли Николай Тетря, Александр Бутнару, Денис Грозаву, Иван Цуркану.

  • Из Подмосковного изолятора сбежали пять подсудимых
  • Из Подмосковного изолятора сбежали пять подсудимых
  • Из Подмосковного изолятора сбежали пять подсудимых
  • Из Подмосковного изолятора сбежали пять подсудимых
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