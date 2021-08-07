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Суббота, 7 августа, 2021
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После побега пятерых заключенных из ИВС в Истре арестовали двух сотрудников

Елена Лобанова
После побега пятерых заключенных из ИВС в Истре арестовали двух сотрудников
Фото: Pixabay
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Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре, откуда недавно сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщает ТАСС

Задержанных обвиняют в превышении должностных полномочий. Их заключили под стражу до 5 октября. 

Напомним, в пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. Среди них был и Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» и похищении адвоката. Остальных мужчин подозревают в краже. 

Сбежавших ищут в Подмосковье, Москве и соседних регионах. МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

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