После побега пятерых заключенных из ИВС в Истре арестовали двух сотрудников

- Advertisement -

Суд арестовал двух сотрудников ИВС в Истре, откуда недавно сбежали пятеро заключенных. Об этом сообщает ТАСС.

Задержанных обвиняют в превышении должностных полномочий. Их заключили под стражу до 5 октября.

Напомним, в пятницу, 6 августа, из ИВС в Истре сбежали пятеро заключенных. Среди них был и Александр Мавриди, которого обвиняют в убийстве «колбасного короля» и похищении адвоката. Остальных мужчин подозревают в краже.

Сбежавших ищут в Подмосковье, Москве и соседних регионах. МВД России объявило награду в размере 1 млн рублей за информацию, которая поможет поймать Мавриди.