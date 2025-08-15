Пятница, 15 августа, 2025
Стала известна полная афиша празднования Дня города Рязани в этом году

Алексей Самохин
Кремль в Рязани
Рязанский кремль

Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…

РИА 7info публикует афишу празднования Дня города Рязани в 2025 году. Мероприятия пройдёт с 29 по 31 августа.

29 АВГУСТА

08:00 Молебен во славу города Рязани Христорождественский собор Рязанского кремля

10:00 Фестиваль «День города в Горьковке» Библиотека имени Горького, ул. Ленина, 52

10:00 Фестиваль туристических маршрутов По предварительной записи, QR

13:30 Фестиваль «Рязанское гостеприимство» Верхний городской сад, Нижний городской сад

17:00 Фестиваль «Родной земли многоголосье»

  • Дворец культуры и искусства, ул. Зафабричная, 12
  • Парк «Відрощенск», с. Строитель, Дружная, 2
  • ДШИ 2, Сельских строителей, 4
  • Площадь перед ДК Приокский

17:00 Фестиваль «С Есениным в сердце» Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина, Первомайский проспект, д. 74, корп. 1

17:00 Фестиваль патриотической песни «Моя Отчизна» Сквер Александрова

17:00-22:00 Фестиваль креативных индустрий Лыбедский бульвар, от Астраханского моста до цирка «Рязанский ВДНХ»

18:00 Фестиваль КВН «Поющий Косопуз-2025», концерт команды «Уездный город» Рязанская филармония, Ленина, 26

21:00 Фестиваль креативных индустрий ДИСКОТЕКА АВАРИЯ Лыбедский бульвар, главная сцена у цирка

30 АВГУСТА

10:00-22:00 Фестиваль «Знай наших» (музыкальный, гастрономический, семейный, творческий, театральный, космический, спортивный) Лыбедский бульвар (Большой пешеходный маршрут от стадиона «Рязань Арена» до Кремлевского вала)

11:00 Фестиваль «Битва за Рязань» Лесопарк

12:00-15:00 Парковый фестиваль, выступление духовых оркестров, программа «От переплясов до танцплощадок» Нижний городской сад, Верхний городской сад

12:00 Фестиваль «Святой град в истории» Кремлевский сквер

12:00 Фестиваль «В городе моем моя судьба» Музей-усадьба И.П. Павлова, ул. Павлова, 25

12:00 Фестиваль «Рязань — город доблести и славы» Пл. Маргелова

12:00, 17:00 Фестиваль «Родной земли многоголосье»

  • Площадь перед КДЦ «Октябрь», 50-летия Октября
  • Монастырская площадь, Солотча
  • Дворец культуры и искусства, ул. Зафабричная, 12

18:00 Встреча в Доме молодежи «Живи свою молодость» Соборная площадь, 14

18:00 Фестиваль диджеев Рюмина роща (ЦПКиО), Зеленый театр

31 АВГУСТА

13:00 Фестиваль «Рыбатлон» Рюминский пруд

14:00 Фестиваль Рязанского кино «Образ» МКЦ

17:00 Концертная программа «Музыка уходящего лета» Нижний городской сад.

Возрастное ограничение:0+.

