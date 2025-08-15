Рязанцев ждут фестиваль «Поющий Косопуз», концерты команды КВН «Уездный город» и «Дискотека Авария»…
РИА 7info публикует афишу празднования Дня города Рязани в 2025 году. Мероприятия пройдёт с 29 по 31 августа.
29 АВГУСТА
08:00 Молебен во славу города Рязани Христорождественский собор Рязанского кремля
10:00 Фестиваль «День города в Горьковке» Библиотека имени Горького, ул. Ленина, 52
10:00 Фестиваль туристических маршрутов По предварительной записи, QR
13:30 Фестиваль «Рязанское гостеприимство» Верхний городской сад, Нижний городской сад
17:00 Фестиваль «Родной земли многоголосье»
- Дворец культуры и искусства, ул. Зафабричная, 12
- Парк «Відрощенск», с. Строитель, Дружная, 2
- ДШИ 2, Сельских строителей, 4
- Площадь перед ДК Приокский
17:00 Фестиваль «С Есениным в сердце» Центральная городская библиотека имени С.А. Есенина, Первомайский проспект, д. 74, корп. 1
17:00 Фестиваль патриотической песни «Моя Отчизна» Сквер Александрова
17:00-22:00 Фестиваль креативных индустрий Лыбедский бульвар, от Астраханского моста до цирка «Рязанский ВДНХ»
18:00 Фестиваль КВН «Поющий Косопуз-2025», концерт команды «Уездный город» Рязанская филармония, Ленина, 26
21:00 Фестиваль креативных индустрий ДИСКОТЕКА АВАРИЯ Лыбедский бульвар, главная сцена у цирка
30 АВГУСТА
10:00-22:00 Фестиваль «Знай наших» (музыкальный, гастрономический, семейный, творческий, театральный, космический, спортивный) Лыбедский бульвар (Большой пешеходный маршрут от стадиона «Рязань Арена» до Кремлевского вала)
11:00 Фестиваль «Битва за Рязань» Лесопарк
12:00-15:00 Парковый фестиваль, выступление духовых оркестров, программа «От переплясов до танцплощадок» Нижний городской сад, Верхний городской сад
12:00 Фестиваль «Святой град в истории» Кремлевский сквер
12:00 Фестиваль «В городе моем моя судьба» Музей-усадьба И.П. Павлова, ул. Павлова, 25
12:00 Фестиваль «Рязань — город доблести и славы» Пл. Маргелова
12:00, 17:00 Фестиваль «Родной земли многоголосье»
- Площадь перед КДЦ «Октябрь», 50-летия Октября
- Монастырская площадь, Солотча
- Дворец культуры и искусства, ул. Зафабричная, 12
18:00 Встреча в Доме молодежи «Живи свою молодость» Соборная площадь, 14
18:00 Фестиваль диджеев Рюмина роща (ЦПКиО), Зеленый театр
31 АВГУСТА
13:00 Фестиваль «Рыбатлон» Рюминский пруд
14:00 Фестиваль Рязанского кино «Образ» МКЦ
17:00 Концертная программа «Музыка уходящего лета» Нижний городской сад.
Возрастное ограничение:0+.