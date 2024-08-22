Средний срок ипотечного кредита в Рязанской области за год вырос на 2,5 года

Средний срок, на который рязанцы брали ипотечный жилищный кредит, за год вырос на 2,5 года. В июне 2024 года жители области оформляли ипотеку на 26 лет 11 месяцев. Средний размер кредита увеличился с 3,3 до 3,5 млн рублей. Всего с января по июнь банки выдали рязанцам для приобретения жилья 19,8 млрд рублей. Об этом 7info сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Каждый второй жилищный кредит рязанцы использовали для покупки квартиры в новостройках, по сумме же доля на рынке первичного жилья превысила две трети от общего объема. Банки выдали за полугодие 13,2 млрд рублей, сумма в 1,5 раза превышает такой же показатель за аналогичный период прошлого года.

«Особенно активно рязанцы интересовались покупкой недвижимости в июне. В этом месяце выдачи кредитов на приобретение жилья в строящихся домах выросли вдвое по сравнению с маем, — рассказывает начальник экономического отдела рязанского отделения Банка России Виталий Ларин. — Спрос увеличился, так как потребители стремились получить средства на льготных условиях, до окончания действия основной программы кредита с господдержкой».

3,6 млрд рублей жители Рязанской области направили на покупку жилья на вторичном рынке. В среднем они брали по 2,5 млн рублей. Растет интерес рязанцев и к индивидуальному жилищному строительству: в январе–июне банки выдали на эти цели 1300 ипотечных кредитов на 3 млрд рублей.

В целом за год ипотечный кредитный портфель вырос более чем на четверть. На начало июля жители области были должны банкам по жилищным кредитам 126,7 млрд рублей.