Вторник, 28 февраля, 2023
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Специалист ответила на четыре вопроса об алкоголе

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Изображение от freepic.diller на Freepik

Самым распространенным ядом, который человек использует в жизни, не подозревая, что это опасно, является алкоголь. Негативному воздействию алкоголя подвергаются все органы человеческого тела. Но именно головной мозг страдает в наибольшей степени. Этанол, входящий в состав любых алкогольных напитков, попадая по кровотоку в мозг, запускает разрушающие процессы.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Васильевна Евстигнеева ответила на вопросы по этой теме.

  1. Почему алкоголь так популярен среди молодежи?

Как ни странно, это выглядит, но главный вывод специалистов о том, что «спаивают» подростков не какие-то злодеи и даже не реклама. Это делают осознанно или невольно их собственные родители и близкие. Почему-то считается, что лучше за столом под контролем родителей дети должны попробовать алкоголь, чем в компании с друзьями.

Свободная продажа и реклама алкоголя тоже немаловажный факт популярности и доступности. Принцип «нельзя, но можно» продолжает триумфальное шествие. Дома, на улице, в интернете подростки видят тех, кто употребляет алкоголь и вполне доволен жизнью. И следуют их примеру.

Социологи выделяют категории подростков: те, кто никогда не употреблял его, — «трезвенники». Остальные: по ситуации, экспериментаторы и, как не прискорбно звучит, «пьющие».

  1. Может ли алкоголь повышать аппетит и приводить к перееданию?

Да, конечно! Существует зависимость. Чем выше доза этанола в крови, тем больше хочется есть, причём более калорийное блюдо. Эффект объясняется тем, что этанол вызывает ложное чувство голода.

  1. Говорят, что в алкоголе есть полезные вещества? Правда ли это?

Даже если и есть, рассчитывать на них не стоит. Раньше было модно говорить о том, что в красном вине есть антиоксидант ресвератрол, который защищает сосуды от холестериновых образований. Но в настоящее время исследования показали, что для такого эффекта потреблять ресвератрол придется в больших количествах, то есть бокала вина будет мало. Так что есть и другой способ, более безопасный, чтобы в организм попали антиоксиданты. Ешьте фрукты и овощи.

  1. Может ли алкоголь быть снотворным?

Да, может, но ненадолго. Вскоре человек проснется с тахикардией и в поту, и потом вряд ли сразу сможет продолжить свой сон. Дело в том, что алкоголь сокращает фазу быстрого сна, во время которой мы видим сновидения, а мозг «переваривает» полученную за день информацию. Просто запомните: алкоголь — это не снотворное.

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