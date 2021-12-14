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Вторник, 14 декабря, 2021
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Спас-Клепиках росгвардейцы задержали нетрезвого водителя

7info7

В Спас-Клепиках сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Всё произошло вечером 13 декабря. Наряд вневедомственной охраны, патрулировавший город, заметил мужчину, который шаткой походкой направился к автомобилю Daewoo Nexia. Он сел за руль и начал движение.

Росгвардейцы совместно с сотрудниками ГИБДД ОМВД по Клепиковскому району остановили иномарку. Опасения правоохранителей подтвердились: несвязанная речь и характерный запах спиртного выдавали в мужчине алкогольное опьянение.

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Нарушителя передали полицейским.

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