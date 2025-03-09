Сотрудники госавтоинспекции Рязани покорили сердца американцев

Сотрудники Рязанской госавтоинспекции 8 марта по традиции поздравили автоледи. Видео, где сотрудники вручают цветы женщинам, стало популярным у жителей США. Об этом сообщили пользователи «Пикабу».

Иностранцы удивлены, что для вручения цветов сотрудники ДПС останавливают женщин на дорогах. И женщины радуются.

Американцы оставляют множество комментариев под видео. Популярны следующие: «Россия устанавливает такие высокие стандарты, что я думаю, никогда не выйду замуж», «Россия — это просто другой уровень», «Я переезжаю жить в Россию!».