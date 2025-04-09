«Соседи с двойным дном» в Рязанской области угнали и продали новый автомобиль

В полицию обратилась 46-летняя жительница Кораблино 46 лет обратилась в полицию с заявлением об угоне припаркованного около дома автомобиля «Опель». Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

Выяснилось, что запасной ключ от машины тоже пропал. В дом могли войти несколько человек — соседи. Сотрудники полиции установили личность приятелей. Ими оказались 24-летний знакомый потерпевшей и его 25-летний друг. Оба на днях ездили в город Михайлов, где продали иномарку. По описанию автомобиль был похож на пропавший. Сотрудники полиции разыскали молодых людей, они причастны к краже автомобиля. Злоумышленников задержали.

По предварительной информации, друзья в ходе застолья в доме потерпевшей узнали, что хозяйка купила машину. Один из знакомых запомнил место, где хранился запасной ключ от автомобиля. Тогда они решили угнать машину и продать ее. Нашли покупателя, который был готов приобрести транспортное средство без документов. Ночью один из злоумышленников завел похитили иномарку и отправились на встречу к покупателю. Он отдал им обещанные 40 тысяч рублей и перегнал машину в Москву, где продал. Приятели уехали в Рязань, здесь начали тратить полученные деньги на алкоголь. За этим занятием их и задержали полицейские.

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Выяснилось, что житель Кораблино 24 лет ранее был судим за угрозу убийством и кражу. Похищенный автомобиль нашли в столице. Машина уже сменила владельца, и новый хозяин не знал о ее происхождении. Краденое изъяли.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».