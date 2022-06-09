Сорокина без предупреждения приехала с проверкой в рязанский ЦПКиО

8 июня мэр Рязани Елена Сорокина без предупреждения приехала в ЦПКиО, чтобы проверить, готов ли он к празднованию Дня России.

Сорокина отметила: ЦПКиО – популярное место отдыха горожан, и здесь нужно уделять особое внимание уборке. Ежедневно Дирекция благоустройства проводит в парке работы.

– Убедилась – в 16.30 в будний день урны пустые, но в выходные они заполняются и переполняются. Значит, нужно пересмотреть график уборки. Урны должны быть чистыми и в будни, и в выходные дни. Поручила своему заместителю на регулярной основе осуществлять контроль по этому вопросу, – заявила глава администрации.

Сорокина добавила, что к уборке мусора в парке нужно также привлекать арендаторов, а график вывоза мусора – синхронизировать с праздничными мероприятиями.

Глава администрации обратила внимание на то, что её поручение по высадке цветов выполнено. Однако у детской площадки с батутом представляют опасность для посетителей сухие деревья. Мэр распорядилась снести их.