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Четверг, 9 июня, 2022

Сорокина без предупреждения приехала с проверкой в рязанский ЦПКиО

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Сорокина без предупреждения приехала с проверкой в рязанский ЦПКиО

8 июня мэр Рязани Елена Сорокина без предупреждения приехала в ЦПКиО, чтобы проверить, готов ли он к празднованию Дня России.

Сорокина отметила: ЦПКиО – популярное место отдыха горожан, и здесь нужно уделять особое внимание уборке. Ежедневно Дирекция благоустройства проводит в парке работы.

– Убедилась – в 16.30 в будний день урны пустые, но в выходные они заполняются и переполняются. Значит, нужно пересмотреть график уборки. Урны должны быть чистыми и в будни, и в выходные дни. Поручила своему заместителю на регулярной основе осуществлять контроль по этому вопросу, – заявила глава администрации.

Сорокина добавила, что к уборке мусора в парке нужно также привлекать арендаторов, а график вывоза мусора – синхронизировать с праздничными мероприятиями.

Глава администрации обратила внимание на то, что её поручение по высадке цветов выполнено. Однако у детской площадки с батутом представляют опасность для посетителей сухие деревья. Мэр распорядилась снести их.

– К 12 июня нужно провести окос травы вдоль дорожек. С каким удовольствием смотрю на счастливые лица рязанцев, гуляющих в парке, сама зарядилась позитивом, но крапивы рядом с дорожками быть не должно, – также добавила она.

Сорокина без предупреждения приехала с проверкой в рязанский ЦПКиО
Сорокина без предупреждения приехала с проверкой в рязанский ЦПКиО
Сорокина без предупреждения приехала с проверкой в рязанский ЦПКиО
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