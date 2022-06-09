Сорокина без предупреждения приехала с проверкой в рязанский ЦПКиО

8 июня мэр Рязани Елена Сорокина без предупреждения приехала в ЦПКиО, чтобы проверить, готов ли он к празднованию Дня России.
Сорокина отметила: ЦПКиО – популярное место отдыха горожан, и здесь нужно уделять особое внимание уборке. Ежедневно Дирекция благоустройства проводит в парке работы.
Сорокина добавила, что к уборке мусора в парке нужно также привлекать арендаторов, а график вывоза мусора – синхронизировать с праздничными мероприятиями.
Глава администрации обратила внимание на то, что её поручение по высадке цветов выполнено. Однако у детской площадки с батутом представляют опасность для посетителей сухие деревья. Мэр распорядилась снести их.