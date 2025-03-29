Сон-трава проснулась в Рязанской области

В Рязанской области 29 марта появились первые цветы сон-травы. Редкое растение проснулось в окрестностях Ласковских озер под Солотчей.

Сон-трава, или прострел раскрытый, – это многолетнее травянистое растение из семейства лютиковых, известное своими нежными цветами, появляющимися ранней весной. На стеблях и листьях прострела раскрытого можно увидеть густое опушение, это помогает ему спасаться от низких температур, а иногда и ночных заморозков, к которым оно подготовлено во всеоружии.

В Рязанской области сон-трава встречается на бедных песчаных почвах, вырубках и пожарищах, где другие растения отказываются расти или еще не успели захватить территорию.

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Цветет это необычайно красивое растение ранней весной, в отдельные годы его экземпляры можно найти в конце мая. В редких случаях прострел раскрытый встречается в июле. Цвести растение должно до мая, времени, когда в сухих песках появляется избыток воды от талого снега.

Кандидат географических наук, заведующий кафедрой географии, экологии и туризма РГУ имени С.А. Есенина Алексей Водорезов рассказал корреспонденту 7info, что, несмотря на то, что сон-трава не занесена в Красную книгу Рязанской области, она является редким растением. Прострел раскрытый обладает декоративными свойствами, из-за чего повсеместно вырывается людьми на букеты. При этом, как и большинство весенних цветов, быстро вянет и отправляется в мусор. Поэтому подобные растения требуют предельного контроля и охраны.



«Мониторинг мест произрастания сон-травы — часть большой работы по поиску и контролю редких видов животных и растений Рязанского региона, проводимой коллективом кафедры. О его результатах мы будем информировать население и Министерство природопользования в течение всего года. На очереди орхидеи и редкие виды бабочек», — отметил Алексей Водорезов.

Сон-трава обладает успокаивающим и снотворным действием. Её используют в народной медицине для лечения: бессонницы, головных болей, нервного возбуждения, судорог, ревматизма, кожных заболеваний.

Растение ядовитое!