Соцсети: в аквапарке «Окская жемчужина» посетитель сломал ногу на горке «Камикадзе»

Один из посетителей аквапарка «Окская жемчужина» сломал ногу во время катания на горке «Камикадзе». Об этом в группе «Новости Рязани ВКонтакте» сообщила супруга пострадавшего.

По словам женщины, с 4 по 7 декабря она с супругом и детьми отдыхала в развлекательном комплексе. 6 декабря, в районе 18 часов Никита Веретенников, съезжая с горки, травмировал ногу о стоящий рядом заборчик.

— Перелом малой берцовой кости, он ударился при спуске о металлический забор рядом с горкой «Камикадзе», — сообщила жена Никиты.

Женщина отметила, что заборчик меняет местоположение — иногда стоит дальше от горки, иногда ближе. Съезжающие вниз рискуют задеть его ногой.

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Также автор записи рассказала, что администрация заведения с её семьёй не связывалась.