Снег вернётся в Рязанскую область 15 марта

По данным синоптика Евгения Тишковца, в субботу, 15 марта на юго-западе и юге Центральной России ожидаются сложные метеоусловия. В зоне холодного фронта пройдут интенсивные ливни, переходящие в мокрый снег, написал специалист в телеграм-канале.

Снежный покров может вновь сформироваться в Брянской, Орловской, Калужской, Тульской областях, а также в южных районах Смоленской и Московской областей. К вечеру осадки достигнут Рязанской, Липецкой, Тамбовской областей, Мордовии, Удмуртии и Марий Эл. Высота снежного покрова в этих регионах составит 3–8 см.

Температура воздуха ожидается в пределах 0…+5°C, в Среднем Поволжье до +10°C, в Черноземье потеплеет до +17°C.

Реклама

Сильный ветер с порывами до 22 м/с сместится на северо-восток, ударив по Республике Коми. В Ненецком автономном округе ожидаются обильные снегопады и метели, выпадет до 24 мм осадков, температура опустится до -10°C.

На юге России пока сохранится по-летнему теплая погода — воздух прогреется до +28°C. Однако на следующей неделе сюда придёт резкое похолодание с дождем и снегом.