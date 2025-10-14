Вторник, 14 октября, 2025
Смотрел в глаза и смеялся. В Новосибирской области жених жестоко убил невесту

Никита Рязанцев
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В Новосибирской области арестовали предполагаемого убийцу пропавшей месяц назад 19-летней девушки, им оказался ее жених, пишет «КП».

Она пропала в ночь с 8 на 9 сентября в селе Заречное Тогучинского района. По версии следствия, невеста поругалась с 21-летним Азатом, он семь раз ударил ее ножом-бабочкой. При этом молодой человек выдавал себя за свидетеля и говорил, что всего лишь проводил ее до магазина.

«В итоге он ее зарезал — семь ножевых ранений. Он смотрел мне в глаза и улыбался, говорил, что ничего не делал, что все хорошо было и смеялся», — отметила мать убитой.

Следователи уточнили, что обвиняемый забросал тело ветками и растительностью, а также избавился от орудия преступления.

Азата арестовали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Волжском раскрыли жестокое убийство безногого участника СВО

Следователи и полицейские раскрыли жестокое убийство участника спецоперации, лишившегося...

Доктор Мясников назвал смертельную ошибку при приеме лекарств

Употребление несочетаемых лекарств может нанести тяжелый ущерб здоровью вплоть...

На 93-м году жизни скончалась бывшая узница концлагерей Мария Семенова

Мария оказалась в лагере для военнопленных. Она прошла через голод и болезнь тифом, но выстояла.

Размер премий для победителей и лауреатов конкурса «Хрустальный журавль» увеличат

Премии были скорректированы за счёт исключения неактуальных номинаций.

Жительница Касимова получила 380 тысяч рублей, солгав, что ее семья малоимущая

В заявлении она умышленно предоставила ложные сведения о том, что ее семья является малоимущей.

Участок Московского шоссе стал местом повышенной аварийности, планируется увеличение полос движения

За девять месяцев 2025 года на данном отрезке произошло 103 дорожно-транспортных происшествия, пять из которых сопровождались пострадавшими.

Новый маммограф установили в рязанской больнице №10

Основные преимущества нового маммографа включают высокую разрешающую способность снимков и минимальную дозу облучения для пациентов.

В Рязани прооперировали двух беременных женщин с острым аппендицитом

Две женщины на 28-29 неделе беременности поступили в больницу почти одновременно с признаками острого аппендицита.

Собака покусала 4-летнюю девочку в Шацке

В результате инцидента у ребенка появились укушенные раны мягких тканей на бедре.

В региональном парламенте открылась выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима»

На кадрах – трагические события в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Курской и Брянской областях.

В 2025 году было в Рязани заменено рекордное количество теплосетей – 28 км

На внеочередном заседании комитета по ЖКХ отчитались о пуске отопления

Более 2 млн рублей не выплатили работникам организации по строительству зданий в Рязанской области

В результате проверки была обнаружена задолженность по зарплате перед 71 сотрудником

«Р-Энергия» включена в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета»

Всероссийская Книга Почета — список лучших организаций, предприятий и учреждений России.

Массовое ДТП произошло в Рязани вечером 13 октября

Водитель «Фольксвагена» получила травмы и обращалась за медицинской помощью.

Изменилась работа светофора на пересечении улиц Большая и Тимакова в Рязани

Эти изменения направлены на увеличение интервала работы дополнительной секции светофора.