Смолянка стала жертвой жестокого убийства в центре Москвы

Уроженка Ярцева Смоленской области Ирина Глушаченкова стала жертвой убийства в Москве, пишет Ярцево.ру.

Инцидент произошел на улице Кожевнической в микрофинансовой организации «Viva Деньги», где работала 51-летняя женщина. По предварительной версии, злоумышленник с кепкой на голове и маской на лице застрелил жертву из пистолета с глушителем, после чего скрылся в направлении Павелецкого вокзала.

Судя по видео с камеры наблюдения, убийца что-то искал в служебных документах. Следователи предполагают, что он может быть должником МФО и хотел уничтожить документы о своем статусе.

Также правоохранители рассматривают версию, согласно которой женщину мог убить ее знакомый.