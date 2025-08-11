В Михайловском районе Рязанской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, 9 августа около 23:00 на 198-м километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись два автомобиля «Лада».

По данным регионального управления Госавтоинспекции, 34-летняя местная жительница, управлявшая автомобилем «Лада Приора», совершила столкновение с «Ладой Грантой», за рулём которой находился 39-летний житель Тамбовской области.

В результате аварии один человек погиб: пассажир «Лады Приоры» скончался от полученных травм по дороге в больницу. Кроме того, пострадали ещё четыре человека: водитель «Лады Приоры», двое её пассажиров — 29-летняя женщина и 52-летний мужчина, а также водитель «Лады Гранты».

По факту ДТП проводится проверка.