Смертельное ДТП произошло ночью в Рязанской области

В ночь на среду в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

16 июля около 3:40 в Старожиловском районе, на 54-м километре автодороги «Рязань – Ряжск – Александро-Невский – Данков – Ефремов», произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительной информации, 66-летний житель Московской области, управляя автомобилем ВАЗ-21144, столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva под управлением 59-летнего жителя Рязани.

В результате аварии водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель Chevrolet Niva получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.