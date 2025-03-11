Смертельное ДТП произошло на трассе М-5 в Рязанской области

Сегодня рано утром на трассе в Рязанской области произошло смертельное ДТП. Подробности трагического инцидента сообщила пресс-служба регионального УМВД.

11 марта, примерно в 6:40, в Сасовском районе, на 406-м километре автодороги М-5 «Урал» произошло ДТП. По предварительной информации, 46-летний водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», столкнулся с автомобилем «Лада Приора», за рулём которого находился 51-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Приоры» скончался на месте от полученных травм. Водитель «Гранты» и два пассажира «Приоры» получили травмы различной степени тяжести. Им оказана медицинская помощь.

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На месте происшествия работают силовики. Обстоятельства ДТП устанавливаются.