Смерть в течение 10 дней: иммунолог Крючков предупредил о риске подхватить амёбу-«мозгоеда» в грязном пруду

Микроскопическая амёба-мозгоед (Naegleria fowleri) — одноклеточный организм, способный проникать в центральную нервную систему человека через носовые ходы во время купания. Попадая в мозг, она вызывает первичный амебный менингоэнцефалит, который почти в 100 процентах случаев приводит к летальному исходу. Насколько опасен амёба-мозгоед и где его можно подхватить, рассказал врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков «Вечерней Москве».

Амёбный менингоэнцефалит можно подхватить в пресных водоёмах, плохо очищенных бассейнах и прудах. Так, в штате Техас 71-летняя женщина скончалась на восьмой день после попадания в мозг амебы.

«При погружении в пресноводный водоём без специального снаряжения в нос затекает вода. Если в ней содержится амёба-«мозгоед», через обонятельные рецепторы и проводящие пути она попадает в луковицу обонятельного анализатора, затем в головной мозг и поражает его», —объясняет врач.

Крючков поделился, что заболевание сложно диагностировать на ранних стадиях из-за неспецифических симптомов. Человек становится слабым, появляются головные боли, светобоязнь, неврологические нарушения, поднимается температура.

Амёбы-«мозгоеды» в особенности распространены в тёплых пресных водоёмах США, Мексики, Австралии и других стран. В России случаи заражения пока не зафиксированы. Болезнь почти всегда приводит к летальному исходу — смерть наступает в течение 10 дней после появления симптомов. Диагностика требует сложных исследований, таких как анализ спинномозговой жидкости и биопсия мозга, но результаты часто приходят слишком поздно для эффективного лечения.