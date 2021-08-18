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Среда, 18 августа, 2021
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Следователи рассказали о поисках рязанки Елены Логуновой

7info
Следователи рассказали о поисках рязанки Елены Логуновой
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Поиски пропавшей в Рязани Елены Логуновой продолжаются. Об этом в среду, 18 августа, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области.

25 июля 26-летняя мать двоих детей ушла из дома в магазин. С тех пор на связь рязанка не выходила, телефон женщины отключен. Следователи предполагают, что совершено убийство.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Проводятся необходимые следственные действия. Рязанку ищут поисково-спасательные отряды.

Всех, кто располагает информацией, способной помочь следствию, просят звонить по телефонам: 8-910-906-11-41, 8(4912)27-55-37.

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