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Среда, 9 июня, 2021
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Следком возбудил уголовное дело после пожара в рязанской больнице

7info
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Уголовное дело по  ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) возбуждено после пожара в больнице имени Семашко в Рязани, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Пожар случился ночью 9 июня в реанимационном отделении клиники. Погибли три человека, семерых госпитализировали с отравлением продуктами горения. 

Следователи работают в больнице, опрашивают очевидцев, персонал медицинского учреждения. В рамках расследования дадут оценку эвакуации пациентов, определят уровень пожарной безопасности.

Рассматриваются несколько версий возникновения пожара, точную назовут после проведения экспертиз. 

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