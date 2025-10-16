Четверг, 16 октября, 2025
Следком возбудил дело по факту исчезновения подростка из Лобни в Подмосковье

Алексей Самохин
Фото: t.me/su_skr62

В Лобне возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения подростка, сообщает Главное следственное управление СК РФ по Мособласти. 

Следователь отдела по Химкам ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело по заявлению родственников о безвестном исчезновении подростка.

Следователи и криминалисты выехали на место происшествия, организованы поисковые мероприятия. Проводятся осмотр, допросы, а также оперативно-розыскные действия, направленные на установление местонахождения подростка.

Обстоятельства исчезновения

В Подмосковье подросток сбежал на сходку зацеперов и бесследно исчез. Его ищут уже четыре дня, пишет телеграм-канал Baza.

В Лобне уже четвёртые сутки разыскивают 14-летнего мальчика. Накануне исчезновения родители узнали, что он увлёкся зацепингом, и наказали его. Подросток обиделся и в ночь на 13 октября сбежал из своей комнаты через окно. Дома он оставил телефон, документы и деньги.

К поискам ребёнка подключились местные жители и волонтёры — порядка 100 человек сейчас находятся «в полях». Парня ищут на платформах Савёловского, Можайского и Ленинградского направлений.

Сходка зацеперов

В процессе поисков выяснилось, что в Звенигороде планировалась трёхдневная (14–16 октября) массовая сходка зацеперов. На неё в основном собираются ребята из Лобни, Долгопрудного, Лугового и близлежащих районов, пишет Baza.

Очевидцы говорят, что это организованные группы детей от 10 лет: они прячут лица под масками и не называют настоящих имён. У них есть закрытые чаты, где можно найти кров, еду и деньги, если зацепер решил скитаться. Волонтёры предполагают, что мальчик мог отправиться на эту сходку.

Разыскиваемый не попал ни на одну из городских камер. Последний раз его видели на платформе Луговая в среду-четверг, когда он пытался купить билет до Тучково в районе Кубинки.

