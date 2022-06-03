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Пятница, 3 июня, 2022

Следком проводит проверку после гибели женщины при падении ветки дерева

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7info

Следком проводит проверку после гибели женщины при падении ветки дерева

В Рязани сотрудники Следственного комитета проводят проверку после гибели женщины 1989 года рождения, которую убила упавшая с дерева ветка. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

ЧП случилось 3 июня, когда женщина проходила мимо ограды детского сада. От резкого ветра сук дерева сломался и упал вниз. Рязанка скончалась до приезда скорой помощи.

Следователь незамедлительно выехал на место происшествия. В рамках доследственной проверки установят все обстоятельства происшествия, после примут процессуальное решение.

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