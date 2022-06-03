В Рязани упавшая ветка дерева убила женщину у детского сада

Трагедия произошла сегодня днём. На территории детсада №81 из-за шквалистого ветра отломилась макушка дерева, – сообщается на сайте администрации Рязани.

Причиной гибели женщины 1989 года рождения стала отломанная ветка, которая упала за ограждение садика.

Дерево здоровое, не является аварийным. Такова предварительная оценка.

Дети и работники детского сада не пострадали. Основная часть ствола упала на газон, не задев участки для прогулок.

Руководитель Рязанской городской администрации Елена Сорокина распорядилась срочно проверить состояние территории всех образовательных учреждений в городе.