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Пятница, 3 июня, 2022

В Рязани упавшая ветка дерева убила женщину у детского сада

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Татьяна Проводина

В Рязани упавшая ветка дерева убила женщину у детского сада

Трагедия произошла сегодня днём. На территории детсада №81 из-за шквалистого ветра отломилась макушка дерева, – сообщается на сайте администрации Рязани.

Причиной гибели женщины 1989 года рождения стала отломанная ветка, которая упала за ограждение садика.

Дерево здоровое, не является аварийным. Такова предварительная оценка.

Дети и работники детского сада не пострадали. Основная часть ствола упала на газон, не задев участки для прогулок.

Руководитель Рязанской городской администрации Елена Сорокина распорядилась срочно проверить состояние территории всех образовательных учреждений в городе.

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