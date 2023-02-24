Скопинский маньяк Виктор Мохов вышел из СИЗО

Скопинский маньяк Виктор Мохов 23 февраля вышел из СИЗО, его заметили в одном из магазинов Скопина, пишет «Московский комсомолец».

Мохов был арестован после того, как помогал прятать труп человека, убитого у него дома. Статья, по которой привлекли маньяка, имеет небольшую тяжесть и самые страшные санкции по ней: до 6 месяцев ареста или до 2 лет лишения свободы. В День защитника отечества полгода истекли и маньяк оказался на свободе.

Журналисты напомнили, что дом Мохова во время его ареста был разграблен, вынесли даже батареи отопления. Подозреваемый в краже местный житель задержан и помещён в СИЗО.

По информации издания, Мохов сменил место жительства, он находится под надзором полиции.