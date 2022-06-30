Скопинская районная Дума приняла изменения в бюджет

29 июня в районной Думе прошло очередное заседание под председательством Вячеслава Затяжных, где одним из главных вопросов на повестке — внесение изменений в решение «О бюджете МО — Скопинский муниципальный район Рязанской области н 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов».

По вносимым изменениям выступила Наталья Пигарина, начальник ФКУ, которая доложила народным избранникам о безвозмездных поступлениях на сумму более 207 млн рублей, из которых субсидии из областного бюджета в размере 58,7 млн рублей пойдут на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, ремонтные работы (текущие) зданий ДК, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 человек, на строительство объектов и разработку проектной документации для ФОКа открытого типа в селе Успенское, на оснащение образовательных организаций охранно — пожарным оборудованием, средствами технической защиты от терроризма, а также проведение ремонтных работ в рамках подготовки к новому учебному году. Особое внимание Наталья Николаевна уделила дополнительным субвенциям на обеспечение жилыми помещениями детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

— У нас в этом году в первоначальном бюджете были предусмотрены деньги и сейчас увеличение на 10 миллионов 800 тыс. для приобретения 17 квартир (это самое большое количество за последние 10 лет). Тем самым мы закрываем на сегодня потребность стоящих детей в очереди на получение жилья, — подытожила Наталья Пигарина.

Также на заседании Думы народными избранниками были приняты решения о внесении изменений в Порядок установления родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях муниципалитета и об установлении размеров расходов на питание детей. После рассмотрения всех вопросов была назначена дата проведения очередного заседания Думы — 28 июля 2022 года. На этом повестка дня была исчерпана.