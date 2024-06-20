Скопинец рассказал, как расстрелял двух человек на заводе в Рязани

Региональное следственное управление СК РФ опубликовало оперативное видео с жителем Скопинского района, расстрелявшим двух человек на заводе в Рязани.

По версии следствия, преступление совершено 18 июня. Мужчина застрелил из охотничьего ружья женщину-бухгалтера, ранил генерального директора.

По неофициальным данным, гендиректор — племянник стрелка. В СК родство подтвердили. Следователи назвали причину расправы. Стрельба началась «из-за возникшего конфликта, связанного с выявлением фактов нерационального использования активов и увольнением в связи этим с должности заместителя генерального директора предприятия».

Суд по просьбе следствия арестовал 66-летнего стрелка, под стражей он пробудет минимум до 18 августа.