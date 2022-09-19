Скончался почётный профессор Рязанского госуниверситета Александр Никольский

18 сентября скончался почётный профессор РГУ имени С. А. Есенина Александр Никольский. Об этом 7info сообщили его коллеги.

В 2021 году Александр Александрович отмечал 85-летие.

Александр Никольский проработал в Рязанском государственном университете имени С.А. Есенина более полувека. В течение двенадцати лет был заведующим кафедрой русского языка. Ещё двенадцать лет (с 1994 по 2006 гг.) – деканом факультета. При Никольском факультет русского языка и литературы, сохраняя добрые традиции, активно развивался. В начале 2000-х годов открылись новые направления и специальности, в структуре подразделения появились кафедры журналистики, культурологии и теологии, а в 2005 году название сменилось на то, которое мы слышим сейчас – факультет русской филологии и национальной культуры.

Много сил и душевной энергии Александр Никольский отдавал обучению студентов и аспирантов. На протяжении многих лет он преподавал дисциплины лингвистического цикла («Введение в языкознание», «Теория языка», «Русская диалектология», «Топонимы Рязанской области» и другие). Несколько поколений выпускников отмечают высочайшую интеллигентность, богатую эрудицию, лекторское мастерство, доброжелательность и отзывчивость Александра Александровича, которые сочетались с его справедливой требовательностью. Энергия и трудолюбие снискали заслуженное уважение и авторитет среди коллег.

Как учёный Александр Никольский много сделал для изучения особенностей языка Рязанского края. Он является автором более пятидесяти научных трудов, которые отражают основные сферы его интересов. Под его научным руководством защищено две диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук.

В 2017 году Александр Александрович издал «Словарь диалектной лексики в поэзии С.А. Есенина», которым живо интересуются учёные не только в России, но и за рубежом.

Выйдя на заслуженный отдых в 2018 году, Александр Александрович не оставил научную работу. В 2021 году в свет вышла книга «Вопросы есениноведения: поиски и находки», в которой с привлечением широкого круга произведений С.А. Есенина, богатого языкового материала автор рассмотрел актуальные проблемы современного есениноведения, в ряде случаев дополнил и уточнил сведения о творчестве поэта.

7info выражает соболезнования родным, близким и коллегам Александр Никольского.