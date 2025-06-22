Разгорается скандал после заявления сотрудницы Минтуризма Абхазии Кристины Лакербая о том, что туристы, приезжающие «за 300 рублей», республике «не нужны», поскольку «не покупают сувениры и питаются Дошираком». Ее слова, прозвучавшие на круглом столе по развитию туризма, вызвали волну критики в соцсетях и стали поводом для бурной дискуссии.

«Мы не получим тот доход, который планировали. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают «Дошираки», а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию», — цитирует чиновницу «Газета.ру».

Многие россияне восприняли фразу как оскорбление в адрес бюджетных туристов. В комментариях пользователи напомнили, что именно такие отдыхающие обеспечивают высокий поток гостей в республику летом, арендуют жилье, покупают местные продукты и отдыхают в столовых, поддерживая малый бизнес.

На фоне растущего общественного резонанса с разъяснением выступил глава Минтуризма Абхазии Астамур Логуа. В интервью агентству «Апсныпресс» он подчеркнул, что высказывание Лакербая не отражает официальную позицию министерства.

«Это не является позицией министерства. Понятно, что в туротрасли, как и в любой другой, проблем много, но это не значит, что мы выбираем туриста, которого хотим видеть в Абхазии. Мы рады всем гостям, которые приезжают в нашу страну», — отметил Логуа.

По его словам, реплика чиновницы была вырвана из контекста и подана в искаженном виде. Тем не менее министр выразил сожаление, что подобное могло вызвать обиду у россиян — основных гостей Абхазии.

«Мы надеемся, что количество гостей с каждым днем будет увеличиваться», — добавил он.

Абхазия — одно из самых популярных у россиян направлений летнего отдыха. В том числе и благодаря уровню цен.