Суд поставил точку в деле об обрушении казармы в учебном центре ВДВ в Омске

Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения приговора фигурантам уголовного дела, возбужденного по факту обрушения казармы в поселке Светлом Омской области.

В числе осужденных 10 человек. Это бывший заместитель начальника по производству ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства» (далее – «ГУССТ № 9 при Спецстрое России») Алексей Дубинин, бывший начальник «Строительно-монтажного управления № 916» филиала ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России» (далее – «СМУ-916») Игорь Титарев, бывший руководитель проектного офиса «СМУ-916» Федор Ержанин, бывший инженер 1 категории отдела технического надзора проектного офиса «СМУ-916» Николай Гашенко, бывший начальник производственно-технического отдела Новосибирского филиала ФГУП «Спецстройинжиниринг при Спецстрое России» Григорий Годнюк, бывший заместитель руководителя регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа филиала федерального казенного предприятия «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации» (далее – РУЗКС ЦВО) Александр Савустьян и старший инженер-инспектор инспекции технического надзора (за капитальным строительством и капитальным ремонтом) РУЗКС ЦВО Евгений Криворучко, директор общества с ограниченной ответственностью «РемЭксСтрой» Александр Дорофеев и бывший руководитель проекта этого же общества Дмитрий Баязов, а также бывший командир войсковой части 64712 полковник Олег Пономарев и бывший заместитель командира войсковой части 64712 по тылу – начальник тыла полковник Владислав Пархоменко.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц), ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения и в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Кроме того, Пархоменко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пп. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством взятки в крупном размере).

В ходе предварительного следствия установлено, что казарма возводилась в семидесятых годах прошлого века и при ее строительстве были допущены нарушения. В 2012 году здание признали аварийным. Капитальный ремонт был начат и осуществлялся без составления проектной документации и учета действительного технического состояния здания. При этом проводилась, например, замена деревянных полов на бетонные. Из-за многочисленных нарушений требований безопасности со стороны заказчика, генподрядчика и субподрядчиков была существенно увеличена нагрузка на строительные конструкции и уменьшена несущая способность простенков первого этажа.

Командование войсковой части скрыло от вышестоящих должностных лиц факт проведения некачественного ремонта и в декабре 2013 года приняло решение о заселении казармы, хотя строительные работы продолжались. Так, последний субподрядный договор на их выполнение заключен в мае 2015 года, а 12 июля того же года произошло частичное обрушение здания, в результате которого погибли 24 военнослужащих по призыву и 21 получил травмы различной степени тяжести.

В ходе предварительного следствия обнаружены и изъяты подписанные в 1974-1975 годах акты ввода казармы в эксплуатацию, установлены и допрошены лица, в том числе работавшие тогда на стройке этого объекта.

Следственным путем обнаружена и изъята видеозапись, где видно, с какого именно места началось обрушение здания. Установлены и допрошены свидетели произошедшего, а также работники, выполнявшие непосредственные работы по капитальному ремонту казармы – в общей сложности более 100 человек. Помимо многочисленных осмотров назначены и проведены 45 судебно-медицинских экспертиз, почерковедческая и техническая судебная экспертизы, получено заключение технической комиссии военного ведомства об обстоятельствах частичного обрушения казармы.

Кроме того, во взаимодействии с военным ведомством установлено, что из-за некачественно проведенного капитального ремонта общая стоимость которого превысила 195,9 млн рублей, еще три казармы в этом же военном городке находятся в аварийном состоянии. В этой связи размещенный в них личный состав был расселен по другим объектам.

При работе по уголовному делу было выявлено, что, несмотря на производимое расследование обстоятельств вышеуказанной аварии, полковник Пархоменко в 2017 году вымогал у генерального директора ООО «СК ВЕГА», участвующего в исполнении задания государственного оборонного заказа по благоустройству территории военного городка 200 тысяч рублей. 30 августа 2017 года Пархоменко задержан при получении указанной суммы сотрудниками органов Федеральной службы безопасности.

Приговором Омского гарнизонного военного суда назначены наказания в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима сроком: Дорофееву и Титареву – 8 лет, Баязову – 7 лет, Годнюку и Дубинину – 6 лет. Пархоменко назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на государственной службе, сроком на 5 лет и воинского звания «полковник», а также штрафа в размере 6 миллионов рублей. Савустьяну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно. Гашенко и Криворучко признаны виновными, от наказания освобождены в связи с истечением сроков давности. Поскольку Пономарев согласился с наличием в его действиях состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ, судом в отношении него прекращено уголовное дело по данной статье в связи с истечением сроков давности.

Рассмотрение уголовного дела в отношении Ержанина приостановлено в связи с его тяжелым заболеванием.