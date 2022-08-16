Силовики закрыли вебкам-студию, где работали более сотни девушек

Силовики закрыли вебкам-студию в Перми, где работали более сотни девушек, задержаны два организатора, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным ведомства, два пермяка — одному 34 года, а второму 29 — создали в подвале жилого дома на улице Мильчакова в Перми вебкам-студию. Помещение они разделили на 11 студийных комнат, в которых была специальная аппаратура для распространения через интернет порнографических материалов. В студии шла запись контента и велась онлайн-трансляция, за которую «зрители» платили донаты. На площадке в несколько смен «трудились» более 100 девушек в 2021 и 2022 годах, указывает следствие.

Согласно информации ведомства, мужчины также сделали сайт, интерфейс которого позволял за деньги смотреть и скачивать видео порнографического характера, доход от «бизнеса» составил не менее 50 миллионов рублей.

Полиция провела обыски в студии и изъяла оборудование, бухгалтерскую документацию. Следователи возбудили уголовное дело о незаконном изготовлении в целях распространения, либо распространении порнографических материалов.