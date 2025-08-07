Четверг, 7 августа, 2025
«Шутки в сторону»: 20 лет назад погиб губернатор Алтайского края Михаил Евдокимов

Сегодня исполнилось ровно 20 лет со дня гибели в ДТП губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, напомнили «Ведомости».

Политик разбился в служебном автомобиле Mercedes-420 7 августа 2005 года на 318-м километре трассы М-52 Новосибирск — Ташанта. При обгоне машина на скорости около 150 км/ч столкнулась с соседним автомобилем Toyota-Marino. Mercedes вылетел с трассы и врезался в березу. Вместе с Евдокимовым погибли его водитель Иван Зуев и охранник Александр Устинов.

Как пишет «Катунь 24», на месте аварии возвели мемориальный комплекс: часовню в окружении 47 берез – по числу прожитых лет.

Его похоронили 10 августа 2005 года в селе Верх-Обском Алтайского края. На церемонии прощания присутствовал президент Владимир Путин.

Евдокимов родился 6 декабря 1957 года в Сталинске (Новокузнецке). В молодости он работал худруком небольшого дома культуры в селе Усть-Катунь, играл в КВН и написал первые сатирические рассказы.

В 1983-м Евдокимова зачислили артистом разговорного жанра в Московскую филармонию и Москонцерт. Вскоре его монологи стали показывать в телепрограмме «Вокруг смеха».

В 1990-е артист появлялся в телепередаче «Аншлаг» и снимал авторские программы «С легким паром», «Не скучай» и «Михаил Евдокимов в кругу друзей». Также он снимался в фильмах: «Не послать ли нам гонца?», «Старые клячи», «Не валяй дурака…».

В апреле 2004 года Евдокимов сенсационно выиграл выборы главы администрации Алтайского края (49,53%), заслуженный артист России провел предвыборную кампанию под лозунгом «Шутки в сторону».

