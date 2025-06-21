SHOT: полсотни россиян застряли в Шарм-эш-Шейхе

Около пятидесяти российских туристов уже три дня не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха в Казань, пишет SHOT.
По словам россиян, они должны были вылететь вечером 19 июня на самолете египетской AlMasria Universal Airlines. Сначала рейс перенесли, а затем отменили.
При этом туроператор и авиакомпания не могут назвать причины отмены рейса.
Среди застрявших в Египте туристов — семьи с маленькими детьми. Они пожаловались на ситуацию в Росавиацию и консульство.
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