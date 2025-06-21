SHOT: полсотни россиян застряли в Шарм-эш-Шейхе

Около пятидесяти российских туристов уже три дня не могут вылететь из Шарм-эш-Шейха в Казань, пишет SHOT.

По словам россиян, они должны были вылететь вечером 19 июня на самолете египетской AlMasria Universal Airlines. Сначала рейс перенесли, а затем отменили.

«Людей привозят в аэропорт, отменяют рейс и увозят обратно в гостиницу», — говорится в публикации.

При этом туроператор и авиакомпания не могут назвать причины отмены рейса.

Среди застрявших в Египте туристов — семьи с маленькими детьми. Они пожаловались на ситуацию в Росавиацию и консульство.