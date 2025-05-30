SHOT: эстонцы массово едут в Россию за дешевыми продуктами

Жители Эстонии массово едут, чтобы закупиться продуктами, вещами и техникой, пишет SHOT.
По данным телеграм-канала, в последние месяцы появились огромные очереди на погранпереходе из Нарвы в сторону Ивангорода.
При этом в Россию въезжает больше граждан Эстонии, чем «неграждан», живущих в прибалтийской стране без гражданства и ограниченных в правах.
Наибольшей популярностью у эстонцев пользуются детские товары, чипсы и айфоны. Власти в Таллине уже пригрозили закрыть границу с Россией.
Кроме того, в эстонских магазинах раскупают российские товары из-за высокого качества.
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