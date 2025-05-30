SHOT: эстонцы массово едут в Россию за дешевыми продуктами

Жители Эстонии массово едут, чтобы закупиться продуктами, вещами и техникой, пишет SHOT.

По данным телеграм-канала, в последние месяцы появились огромные очереди на погранпереходе из Нарвы в сторону Ивангорода.

«Ведь в ненавистной России гораздо дешевле», — говорится в публикации.

При этом в Россию въезжает больше граждан Эстонии, чем «неграждан», живущих в прибалтийской стране без гражданства и ограниченных в правах.

Наибольшей популярностью у эстонцев пользуются детские товары, чипсы и айфоны. Власти в Таллине уже пригрозили закрыть границу с Россией.

Кроме того, в эстонских магазинах раскупают российские товары из-за высокого качества.