Шесть рязанских проектов по благоустройству общественных пространств победили во всероссийском конкурсе

Сразу шесть проектов по благоустройству общественных пространств из Рязанской области стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков. Итоги конкурса были подведены в Казани.
Победители от Рязанской области:
«Мелодия старого города» (Касимов)
«Открывая просторы» (Скопин)
«Индустриальный парк «ПодЗавод» (Сасово)
«Отражение реки» (Новомичуринск)
«На пути к истоку» (Шацк)
Пешеходная тропа «Поступь времен» (Михайлов).
Все проекты были разработаны в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Концепции комплексного благоустройства готовы к реализации, работы начнутся уже в следующем году.