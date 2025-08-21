Четверг, 21 августа, 2025
13.3 C
Рязань
Общество

Шесть рязанских проектов по благоустройству общественных пространств победили во всероссийском конкурсе

Алексей Самохин

Сразу шесть проектов по благоустройству общественных пространств из Рязанской области стали победителями X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков. Итоги конкурса были подведены в Казани.

Победители от Рязанской области:

«Мелодия старого города» (Касимов)

«Открывая просторы» (Скопин)

«Индустриальный парк «ПодЗавод» (Сасово)

«Отражение реки» (Новомичуринск)

«На пути к истоку» (Шацк)

Пешеходная тропа «Поступь времен» (Михайлов).

Все проекты были разработаны в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Концепции комплексного благоустройства готовы к реализации, работы начнутся уже в следующем году.

