Шесть человек погибли в ДТП в Белгородской области

Шесть человек погибло в результате ДТП с автобусом, где находились военные, и микроавтобусом с сотрудниками «Мираторга» в Белгородской области, сообщает телеграм-канал MASH.

Микроавтобус въехал в автобус сзади — в результате удара шесть человек погибло. Среди военных пострадавших нет.

По данным телеграм-канала 112, авария случилась в Новооскольском районе. В результате аварии погибли шесть человек, четверо находившихся в микроавтобусе пострадали.

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По предварительным данным, причиной ДТП стало несоблюдение дистанции водителем микроавтобуса.