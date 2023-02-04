Шаманка Кажетта предрекла уход Зеленского и Байдена

Известная участница шоу «Битва экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова считает, что ситуация на мировой политической арене изменится уже в ближайшее время: свои посты покинут президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден.
В своём интервью МК Кажетта отмечает: Байден, которому скоро исполнится 81 год, думает об отставке. Во время выступлений на публике он говорит, что собирается баллотироваться на следующий срок. Но решения за него принимают другие люди, поэтому уход с поста президента неизбежен.
То же самое касается Владимира Зеленского.
Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал страшную расплату для Зеленского.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram