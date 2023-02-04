Шаманка Кажетта предрекла уход Зеленского и Байдена

Известная участница шоу «Битва экстрасенсов» шаманка Кажетта Ахметжанова считает, что ситуация на мировой политической арене изменится уже в ближайшее время: свои посты покинут президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Джо Байден.

В своём интервью МК Кажетта отмечает: Байден, которому скоро исполнится 81 год, думает об отставке. Во время выступлений на публике он говорит, что собирается баллотироваться на следующий срок. Но решения за него принимают другие люди, поэтому уход с поста президента неизбежен.

То же самое касается Владимира Зеленского.

– Некоторые решения, которые он принимает, идут вразрез с политикой США. И это очень не нравится окружению Байдена. Громкие отставки на Украине – их рук дело. И с Зеленским вскоре пройдут очень интересные события. Украиной он руководить не будет, – считает провидица.

Ранее финалист «Битвы экстрасенсов» предсказал страшную расплату для Зеленского.