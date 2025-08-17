Сестра и жена погибшего бойца СВО «делят» его тело

В Березовском десятки людей вышли к Вечному огню, чтобы уговорить жену погибшего бойца СВО похоронить его в родном городе. 35-летний Артем Вшивков (позывной «Калычар») более трёх лет участвовал в боевых действиях. 9 августа сослуживцы сообщили его сестре о гибели.

Артем не успел завести детей, но год назад женился на Марии из Краснодарского края. Жена настаивает, что похоронит мужа на юге, а родные считают, что место бойца — на родине, рядом с семейными могилами. Сестра намерена обратиться в суд и доказать фиктивность брака, пишет E1.ru.

«Бахмутскую мясорубку» он прошёл

Артем родился и вырос в Березовском в многодетной семье. Их мама умерла рано, ему тогда было всего 11 лет. Отца рядом не было, поэтому младших братьев воспитывала старшая сестра Алена. Для неё Артем был как сын — и до сих пор она часто называет его «ребёнком».

«Тёма вырос в Березовском, учился и работал здесь разнорабочим. Потом несколько лет жил в Москве, трудился на стройках, позже переехал в Белореченск под Краснодаром. С началом СВО ушёл добровольцем — подписал контракт с ЧВК „Вагнер“, прошёл „бахмутскую мясорубку“, был награждён. После ранения восстановился и подписал контракт уже с Минобороны. Мы постоянно общались, а в отпуска он приезжал домой к племянникам и близким», — рассказывает сестра.

Квартирный вопрос

Перед отправкой на фронт Артем оформил доверенность на Алену, и именно она получала его зарплату в Екатеринбурге. Деньгами сестра распоряжалась открыто, всегда отчитывалась брату.

«У Артемки накопились средства, но когда он вернулся, начал их тратить. Я предложила взять квартиру: у него не было собственного жилья, а ипотеку из-за плохой кредитной истории ему не одобрили. В итоге оформили жильё на моего гражданского мужа. Первоначальный взнос сделал Артем, а последующие платежи мы с мужем закрывали сами», — объясняет Алена.

По её словам, именно из-за этой квартиры отношения с невесткой испортились.

«Артем решил жениться, и мы его поддержали. Но большую часть времени он был на службе, совместного быта с Машей у них не было. Мы продолжали платить за квартиру, а Маша вскоре стала писать мне, что нужно её продать. Я спросила Артема — он сказал не слушать. Думаю, после этого у неё и появилась обида», — говорит сестра.

«Верни Артема»

О гибели бойца первой узнала именно Алена — сослуживцы звонили ей, так как брат указывал её своим контактным лицом.

«Ребята сказали, что Артем погиб, спасая товарища. Потом прислали фото, сообщили, что тело сейчас в Курске. Я позвонила жене, но она твёрдо сказала, что похоронит его в Краснодарском крае. Я объясняла, что в Березовском помогут организовать похороны с почестями, здесь его родные и близкие. Если речь о выплатах — никто на них не претендует. Но потом она выйдет замуж, переедет, а кто будет ухаживать за могилой?» — говорит Алена.

Чтобы показать, как много людей хотят проститься с Артемом дома, Алена собрала друзей и знакомых у Вечного огня. Около 50 человек вышли с плакатами «Верни Артема».

«Я не хотела этого, но выбора нет. Буду через суд доказывать, что брак был фиктивным. Совместного имущества не было, быта тоже. Все отпуска он проводил здесь, на Урале. В его жизни она почти не участвовала. Более того, в Березовском у него была девушка, с которой они общались и после свадьбы», — утверждает сестра.

Алена наняла адвоката и направила обращения в воинскую часть. Также командиру отправили письмо от военкома Березовского о приостановке выдачи тела, пока решается вопрос законности брака.

Позиция жены и властей

Мария в разговоре с E1.ru сказала, что тяжело переживает утрату и похороны пройдут в Краснодарском крае. Она готова принять родственников, которые приедут проститься.

«У меня ни с кем конфликта нет», — подчеркнула она.

В администрации Березовского отметили, что знают о ситуации.

«Это внутрисемейный конфликт, который возник после гибели участника СВО. К сожалению, такие случаи сейчас нередки. Разрешить спор может только суд. Поэтому сестре рекомендовано обращаться туда», — сообщили в пресс-службе.

В мэрии добавили: если семья решит хоронить Артема в Березовском, им помогут организовать прощание с воинскими почестями.

Алена Вшивкова заявила журналистам, что даже если брата похоронят в Краснодарском крае, она всё равно будет добиваться его перезахоронения на родине.