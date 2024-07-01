Серьёзное ДТП произошло на Михайловском шоссе, есть пострадавшие

Ночью 30 июня на Михайловском шоссе Рязани произошло серьёзное ДТП. Видео последствий аварии опубликовала группа «Rzn life l Жизнь Рязани. Рязань».

На месте происшествия замечен реанимационный автомобиль скорой помощи.

По данным YA62.ru, столкнулись легковые автомобили Skoda и Chevrolet, пострадали 4 человека. Молодых людей 2003 и 2005 годов рождения, а также девушку 2005 года рождения доставили в БСМП. 16-летняя девушка, получившая ушиб поясницы, госпитализирована в ОДКБ.

Официальная информация уточняется.