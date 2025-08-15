Серьёзная авария на водопроводе произошла в Дашково-Песочне

В 06:45 пятницы, 15 августа, в районе улицы Новосёлов, 50 произошёл порыв водовода диаметром 600 мм. В результате нарушено водоснабжение 4-го, 5-го и 6-го микрорайонов Дашково-Песочни, сообщает пресс-служба администрации Рязани.
Аварийные бригады уже приступили к отключению повреждённого участка. После этого специалисты определят характер поломки и начнут ремонтно-восстановительные работы.
Параллельно прорабатываются варианты схемы отключения, чтобы максимально сократить зону без водоснабжения.
На улице Новосёлов, 50 организован подвоз воды.