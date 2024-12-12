Сенаторы предлагают ужесточить регулирование видеоигр: что изменится для игроков и разработчиков

Группа сенаторов и депутатов готовится внести в Госдуму законопроект, устанавливающий новые правила для видеоигр. Согласно документу, который оказался в распоряжении «Коммерсанта», цифровые площадки обязаны будут информировать пользователей об особенностях содержания игр, а издатели — идентифицировать игроков через номер телефона или портал «Госуслуги».

Документ был разработан группой депутатов и сенаторов, в их числе члены комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин и Антон Немкин, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, а также сенаторы Артем Шейкин, Лилия Гумерова и Наталья Кувшинова.

Законопроект «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» планирует следующие требования:

Информирование о содержании: издатели должны предупреждать пользователей о бранной лексике, сценах насилия, употреблении алкоголя и других потенциально чувствительных элементах в играх. Дополнительные категории рисков будет устанавливать правительство. Идентификация пользователей: для доступа к играм необходимо будет подтверждать личность через номер телефона, ЕСИА («Госуслуги») или Единую биометрическую систему. Экспертиза контента: игры будут проверять на наличие запрещенной информации.

Такие меры направлены на защиту нравственности и прав граждан, считают авторы инициативы.

Мнение участников рынка

Многие разработчики считают предложенные изменения избыточными. В России уже действует эксперимент по добровольной маркировке видеоигр, который охватывает аналогичные критерии. Кроме того, эксперты опасаются, что новые требования ударят по международным площадкам, таким как Steam и GOG, которые могут отказаться от идентификации российских пользователей, что создаст предпосылки для их блокировки в РФ.

Генеральный директор Ассоциации профессионалов индустрии видеоигр Александр Михеев отметил, что подобные инициативы выглядят преждевременными на фоне уже существующих возрастных ограничений. Директор по развитию бизнеса группы компаний «Леста Игры» Гаухар Алдиярова добавила, что законопроект не учитывает результаты текущего эксперимента и не обсуждался с крупными игроками отрасли.

Потенциальные риски для российских разработчиков

Нововведения могут стать проблемой для российских студий. Им придется нести дополнительные расходы на подключение к системам идентификации. Иностранные компании, напротив, могут продолжить продавать игры, не соблюдая новые требования. Это поставит отечественных разработчиков в невыгодное положение.

Законопроект, несмотря на благие намерения, вызывает вопросы у участников индустрии. Многие считают его преждевременным, а последствия — непредсказуемыми. Принятие документа в текущем виде может повлиять как на российский рынок видеоигр, так и на доступ пользователей к международным игровым сервисам.